Мнение: Письмо: «Муж в Тайланд собрался»

Попрошайка и Штурман — две стороны одного бага.

Штурман присваивает чужое и хочет этим рулить, но так как это чужое, рулить напрямую нельзя, приходится давить.

Попрошайка присваивает чужое и хочет этим пользоваться, но так как это чужое, пользоваться напрямую нельзя, приходится давить.

Разницы нет, как вы понимаете. Только способы давления немного различаются.

Вот рассмотрите подробно, на что и как давит Попрошайка.

yellowhead_r

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Мне посоветовала ваш блог подруга, (читаю года 3), когда я ей жаловалась на мужа, что он постоянно тиранит, не любит и тд. И я многое поняла, и даже все наладилось как-то.

Но дело в том, что я чувствую, как подстраиваюсь постоянно, а он меня все время пододвигает, и если бы имел возможность, то просто растоптал бы, то есть глубоко внутри ненавидит меня, может обматерить даже при детях. А когда я думаю уйти от него, то у меня начинается головная боль и куча отговорок, почему я не должна этого делать.

(Автор жалуется на ненависть мужа. Но сама она его тоже ненавидит, считает тираном и жалуется подругам)

Все пошло в нездоровое русло. Чуть что не по его, он начинает на меня наезжать, и угрожать расправой моим вещам. То есть он не то, что один раз психанул, а когда я что-то делаю не по его разбивает мои лэтопы. Я художник- график и это мой инструмент для работы, и так как я в декрете мало работаю, то купить новый надо постараться.

(Автор считает, что когда у них конфликт, муж должен вежливо с ней согласиться. Она уступать не хочет, поэтому должен уступить он. Ну а муж так не считает, настаивает на своем. Если аргументы на нее не действуют, применяет силу. Автора не бьет, к счастью, ломает ее вещи. Это — острый дефолт, конфронтация с перевесом сил другой стороны. В этой ситуации у вас два выхода: согласиться с условиями или уйти. Но Попрошайки всегда выбирают третий: не соглашаться, стоять на своем и подвергаться насилию. Воюют, имея куда меньшие силы. Не понятно, зачем. Наверное каждый раз они надеются, что совесть не позволит насильнику применить насилие. Вот когда Попрошайки поймут, что есть только ДВА выхода, ДВА и не больше, они решат конфликт. А иначе так и будут завывать и стонать и зализывать новые раны)

Деньгами обеспечивает нас муж, но если что-то нужно именно для меня, мне нужно выпрашивать у него, даже на лечение для зубов, и когда уже нечего носить.

(Вот причина по которой автор никуда не может уйти от мужа. Она материально зависит. Если вы паразит, вы должны подстраиваться под кормильца. Но автор не считает себя паразитом и даже иждивенцем не считает, просто считает, что муж должен ее обеспечивать. Более того, она недовольна, что приходится просить деньги для себя. Как он может не предлагать ей сам новую одежду? Понятно, почему она навсегда останется паразитом? Потому что для нее это — норма)

Но когда я пытаюсь как-то подняться из «нищеты» он начинает дико бесится придираться ко всему, готовлю не так, порядка нету и портить мою технику.

(Вот этим автор аргументирует, почему он обязан ее содержать и покупать ей все без просьб. Он не дает ей подняться! Если бы он взял на себя готовку и уборку и дал ей время на подняться, то автор может быть когда-нибудь и заработала бы своим творчеством на что-то. Но скорее всего нет. Все равно муж содержал бы всех. И ему это понятно. Поэтому он не хочет брать на себя весь быт, а скорее всего и не может, поскольку работает и обеспечивает семью. Сколько вот таких авторов пишут мне с уверенностью, что муж должен не только содержать, но еще и помочь «встать на ноги», снять с них все бытовые обязанности, освободить от всего и дать в течение нескольких лет «делать карьеру», а точнее даже «искать свое призвание». То есть женщины считают, что муж — это родитель, а они — дети, которым надо вставать на ноги несколько лет, и все это время родитель должен нянчить и их, и общих детей)

Раньше я ему помогала, если что-то надо для его бизнеса, но он не из тех людей, кто как-то благодарен за работу, Пусть я должна ему помогать, так он еще и обсирает. И постоянно обсирает мои достижения и профессиональные качества, хотя у меня престижная работа и несмотря на то, что я сижу в декретах безвылазно, меня все равно принимают обратно и даже зп увеличивают.

(Зачем она сидит в декретах безвылазно при таком плохом муже? Загадка, отгадку которой мы скоро узнаем. Но пока понятно, что автор хочет признания от мужа за работу, на которой она не работает и ничего не зарабатывает, поскольку сидит в декретах)

И обсирательства не заканчиваются, тем что я художник, я ебанутая и тд и тр, хотя я обычная. В чем-то даже молодец, а не как внушает мне он.

(Когда она перестанет внушать ему, что она молодец, он тоже внушать ей обратное перестанет. Но автор не видит, что она борется скалками с мужем, на шее которого сидит. Она не считает, что сидит на шее, она считает, что они — на равных. И только в этом проблема автора. Другой проблемы в письме нет)

Его агрессия всегда направлена на мою работу, мои хобби- это тоже рисование, в этом тоже у меня все неплохо было по началу, картины продавались за приличные деньги, которые он брал платить за квартиру. Сейчас он зарабатывает больше, чем раньше. Нанял дизайнера, восхищался его резюме, теперь ходит рассказывает, какая он бездарь и портфолио видимо спиздил.

(Автор объясняет, что муж — плохой человек. И как он мог брать ее деньги на съем общей квартиры? Должен был из своих платить за все)

У нас родился третий ребенок. Я не хотела его рожать, сделала 2 аборта, но он опять насильно приделал мне ребёнка , и сказал, что если я сделаю аборт, то разойдемся.

(Вот почему автор рожает одного за другим, не давая возможности себе встать на ноги, а все больше повисает на шее ненавистного мужа. Она не предохраняется сама во время секса, не использует таблетки или спираль, поэтому ей «насильно приделывают» детей. Ниже автор пишет, что секс ей нравится, но автор хотела бы делать аборты каждый раз, а муж против абортов. И обратите внимание, чем этот деспот ей грозит за очередной аборт? Разводом!! Понятно, что автор просто вынуждена в такой ситуации рожать и рожать. Женщины, уважаемые. Если вы не можете обеспечить себя и одного ребенка сами, практически, а не гипотетически, не рожайте второго. Вставайте как-нибудь на ноги. С одним ребенком это под силу любой женщине. Только после этого вы можете подумать о втором. Но эта идея станет доступна для женских мозгов, когда они перестанут считать ресурсы мужа своими)

И я к своему стыду подвинулась. Он был заботливым во время беременности и даже романтичным, признавался в любви( до этого никогда его таким не видела), но это может было по тому, что один парень пьяный признавался, что любил меня давно и ждал(пьяный бред) и мужу я это было выложила, чтобы подразнить.

(Ей стыдно, что она согласилась на третьего ребенка, чтобы избежать развода. Но она отомстила мужа тем, что нагнула его)

Муж во время беременности носил цветы, правда, потом к этому добавилась ненависть, что он меня любит, но я такая сука-проститука, что я ему изменила один раз и рассказала ему, хотела сделать ему больно, как он мне.

(Муж нагнулся, но потом зачем-то разогнулся. Вот бы нагнувшись оставался)

А еще в универе переспала на свадьбе подруги с парнем из общаги, а он потом рассвистел всем, я даже не знала, что муж об этом знает и мне внезапно начал предьявлять, я что-то глупо оправдывалась перед ним, хотя это было давно, когда мы и в помине не встречались.

(Обратите внимание, сколько доводов приводит каждая Попрошайка, пытаясь доказать, что с ней объективно несправедливы. Хотя причина всех претензий партнеров только одна — Попрошайка пользуется опекой и не хочет выполнять условий опекуна)

Начало отношений было не супер. Много лет мы дружили, он был для меня так себе, потом он подкачался и я заметила, что очень даже. Он начал за мной ухаживать, звать в кино и рестораны, много сексом занимались, но он в любви не признавался, за весь брак было минимум признаний. Поженились мы, когда я третим забеременела, до этого говорил давай распишемся и соскакивал и тут хотел опять, но я ему уже сказала, что нифига женись давай, сколько можно.Кольцо не носит и даже их не покупал. Мне предлагал купить, но как-то без желания, хотел бы купил.

(Она ему «уже сказала». И он подчинился конечно. Вот автор и ломает голову, как бы все остальное ему «уже сказать» и чтобы он выполнил)

Мы встречались 3 месяца он жил у меня, я устроила все, чтобы он у меня тусовался, вцепилась в него мертвой хваткой, хотя звать на свидания начал он. Если бы тогда я хоть что-то знала из блога Эволюции, были сплошные провалы.

(И чем бы ей помог блог Эволюции? Вот она сейчас читает, а что толку? Все равно не понимает, что для того, чтобы выдвигать условия, необходима собственная независимость. Это альфа и омега — Автономность и Опора на себя. Если вы полностью зависимы, вы должны подчиняться опекуну)

Однажды он заявил, что будет ночевать не дома и я сказала, что не согласна, в итоге он просто типа бросил меня, потому что я его не отпустила, а я уговаривала его вернуться, его бывшая приехала и он с ней время проводил( Мощный мой слив)

(Ну вот она попробовала не согласиться, потом уговаривала вернуться. Вроде увидела, что нет рычагов, а есть только зависимость. Но все равно горюет о сливе, как будто была возможность вернуть его без слива. Верит в волшебные щипцы)

Пока была беременна первым изменял, узнала выгнала, забыла о нем, через 3 месяца вернулся, я его приняла просто и все. Второго родила тоже изменял, уезжал в длительную командировку на полгода, по сути бросал меня каждый раз, заботился обо мне, деньги давал, но сам на войну, шлюх ебать.

(Муж за нее никогда не держался, всегда был достаточно независим. Держалась за него всегда она, потому что была материально и эмоционально зависима и не хотела опираться на себя)

С третим ребенком сразу фигня началась, не поцеловал даже после родов, приобнял только, ни цветов не подарил, хотя они копейки в Аргентине стоят. Кажется, не изменяет, но я и не пасу его телефон, заглянула раз там ничего. С сексом нормально все в основном. Боюсь, что бросит, где-то в глубине души. И физически тоже привлекает пока. И если я ему не даю, то он злее становится. Блин, просто письмо какой-то мыши.

(Автору хочется из мыши стать слоном. Распрямиться и затрубить с высоты. Но стать самостоятельной и перестать вытягивать из мужа опеку и цветы не хочется. Хочется стать слоном, но остаться у мужа на шее)

Ну дальше все таже борьба.

(Автор — настоящий воин. Она не подчинится, нет. Она будет бороться за права. Странно, что муж ломает ее вещи. Должен признать ее победу и носить деньги на ее условиях)

Сейчас все время недовольство, про то что все делаю плохо, я просто в отупении каком-то, все равно стараюсь что-то делать. Но последний раз было что-то неадекватное, начал меня хуесосить, что ребенок без шапки, я просто послала фото ему, чтобы порадовать, как классно мы гуляем. Я своего ребенка люблю, за здоровьем слежу, я еще врачом в детской поликлинике работала, понимаю как ребенка одевать если что и сильно часто работать тоже не мешаю. Опять начался мат, и угрозы, что если ребенок заболеет, тогда что-то мне сделает, видимо, опять речь про мой компьютер.

(Не муж, а монстр. Автор прислала фото, чтобы порадовать. А он вместо того, чтобы порадоваться, зачем-то увидел ребенка без шапки и испугался, что тот заболеет. Ну не дурак?)

Кажется, надо уходить , но муж детей любит, на них не скупится, частные школы, организовывает им интересные занятия, сам с ними занимается. живем в Европе. Был случай , когда мы шли в оперу, он мне сказал, что если я надену куртку, мы никуда не пойдем, а то не буду выглядеть прилично, это же Опера. Я говорила, что холодно, он, что мы в такси едем. В итоге мы шли долго по улице, чтобы вызвать такси и я заболела.

(В общем, уходить автор не хочет, потому что опека мужа ей нравится, и его занятия с детьми нравятся. Но не нравится, что он все время имеет свое мнение. Нельзя ли как-то его заткнуть?)

То есть получается или под каблуком сидеть.

(Не надо под каблуком, надо бороться. Жизнь вам, автор, дана для борьбы. За чужие ресурсы)

Выгляжу средне, не на пике, не занимаюсь сейчас, потому что муж отказывается посидеть с ребенком, постепенно стала меньше заниматься плюс недосыпаю, после родов похудела, не жирная, ничего вульгарно не крашу и не ношу.

(Тем более)

Есть готовлю, когда есть из чего, раньше из магазина сама таскала все на себе и с ребенком впридачу( пока не обустроили ь доконца в новой стране, чтобы заказывать из магазинов еду), очень уставала, но муж почти всегда негодует, что все не так. Муж часто в магаз саи ездит на машине. Готовлю детям, как надо все, причем по его.

(Хотелось бы, конечно, чтобы муж готовил. В магазин он ездит на машине, продукты на дом заказывает, пусть и готовку на себя берет)

После выносов мозга, мои творческие порывы гаснут и это из меня жизненные силы высасывает, особенно угрозы. Заниматься только ребенком и бытом я не хочу. Чувствую, что меня вытесняют.

(Не уступайте, автор, сражайтесь. Раз вы родили мужу детей, он обязан всех вас содержать, а вот диктовать условия права не имеет. Родите ему еще четвертого и пятого. И сражайтесь яростней за его ресурсы, они все принадлежат вам по праву матери его детей)

Вроде как в интересах семьи ушла с работы, чтобы мы могли путешествовать и жить в более цивилизованной стране, дать детям образование получше, но такой вот трэш.

(Она в интересах семьи ушла с работы и рассчитывала на благодарность мужа)

Надеюсь, разбор как-то поможет мне туман рассеять. Детям все блага, как отец, я не могу обеспечить, частные школы, учителя, жизнь возле моря. Но обычную достойную жизнь могу, море 2 раза в год. Плюс, кажется, муж снова на блядки лыжи навострил, в Тайланд собрался.

(Автор, если не врете сами себе, что можете обеспечить достойную жизнь своим детям, так уходите и обеспечивайте. А если хотите, чтобы вашу жизнь обеспечивал муж, выполняте его условия. Но автор обязательно выберет третий путь: останется на обеспечении мужа и будет с ним бороться. До конца своих или его дней)

Источник: Эволюция

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