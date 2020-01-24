Аксенов пообещал «жестко» пресекать массовый переход крымских татар на полуостров

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов угрожает «жесткой» реакцией на анонсированный на 2 мая главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым массовый переход административной границы с полуостровом. Об этом Аксенов написал 23 января в Facebook.

«Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом», – заявил «глава администрации Крыма».

О «походе» на Крым, который анонсирован лидерами запрещенной в России экстремистской группировки «меджлис». Это… Posted by Сергей Аксенов on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Бывший «прокурор Крыма», а ныне «депутат» Госдумы РФ Наталья Поклонская отметила в Facebook, что участников акции в Крыму будут ждать.

«После «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками – мы так рады вас видеть! Но это мечты… А как все будет на самом деле? Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили», – написала она.

Похоже, нам пора закупать гречку, тушёнку и готовиться к осаде. Глава экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров обещает… Posted by Наталья Поклонская on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда и выезда «Чонгар». Глава Меджлиса назвал мероприятие акцией ненасильственного сопротивления. Чубаров говорит, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Он не исключил силового варианта прорыва.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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