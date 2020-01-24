Ученые впервые нашли живущую «практически без мозга» крысу

Исследователи, представляющие Северо-Восточный университет в Бостоне после проведения МРТ лабораторной крысе выяснили, что мозг животного практически полностью сплющен. Тем не менее, функционирование органа оставалось полноценным, что удивило ученых.

После проведения серии экспериментов они выяснили, что с большинством задач грызун справляется так же, как и «обычные» собратья, а некоторые отклонения можно объяснить не плохим функционированием мозга, а «особенностью характера» подопытного. К примеру, речь может идти о повышенной тревожности. По словам американских исследований, полученные данные позволят им получить дополнительную информацию о нейропластичности.

Вышеназванная способность мозга позволяет ему «перестроиться» даже при значительных повреждениях, благодаря чему сохраняется возможность выполнения максимального количества задач. С итогами научной работы можно ознакомиться на страницах издания Scientific Reports.

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