Ученые рассказали об усталости при рассеянном склерозе

В ходе недавно проведенного исследования эксперты выяснили, что усталость является одним из наиболее распространенных и инвалидизирующих симптомов рассеянного склероза.
Исследователи рассказали, что усталость при рассеянном склерозе нередко является одним из первых симптомов развития заболевания. Из-за усталости люди чувствуют себя истощенными независимо от того, как хорошо они спят и питаются. Также это состояние сопровождается сложностями с выполнением повседневных задач. Рассеянный склероз на ранней стадии вызывает эпизоды апатии, которая происходит ежедневно, развивается рано утром и не связана с физическими заболеваниями или уровнем депрессии.
Несмотря на то, что усталость при рассеянном склерозе не сокращает продолжительность жизни, но негативно отражается на качестве жизни человека.
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