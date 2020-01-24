Ученые рассказали об усталости при рассеянном склерозе

В ходе недавно проведенного исследования эксперты выяснили, что усталость является одним из наиболее распространенных и инвалидизирующих симптомов рассеянного склероза.

Исследователи рассказали, что усталость при рассеянном склерозе нередко является одним из первых симптомов развития заболевания. Из-за усталости люди чувствуют себя истощенными независимо от того, как хорошо они спят и питаются. Также это состояние сопровождается сложностями с выполнением повседневных задач. Рассеянный склероз на ранней стадии вызывает эпизоды апатии, которая происходит ежедневно, развивается рано утром и не связана с физическими заболеваниями или уровнем депрессии.

Несмотря на то, что усталость при рассеянном склерозе не сокращает продолжительность жизни, но негативно отражается на качестве жизни человека.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]