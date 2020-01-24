«Аэрофлот» прокомментировал гибель двух кошек в Шереметьево

«Аэрофлот» прокомментировал гибель двух кошек от травм при транспортировке в аэропорту Шереметьево, указав, что инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево хэндлинг».

«Инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», – сообщила пресс-служба авиакомпании, передают «Ведомости».

Там отметили, что «Шереметьево хендлинг» проводят переговоры с владельцем питомцев.

Также в авиакомпании заявили, что технология обработки багажа и транспортировка переносок с питомцами в российских аэропортах будет пересмотрена.

Ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко заявил, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение, по его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета в багажном отделении.

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