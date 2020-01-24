Рыбинцы присоединятся к акции «Блокадный хлеб»

Рыбинцы присоединятся к акции «Блокадный хлеб»

24.01.2020, 19:28, Новости
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27 января, в день 76-ой годовщины полного снятия с Ленинграда фашистской блокады, в Рыбинске пройдут тематические памятные мероприятия.

Главным событием станет всероссийская акция «Блокадный хлеб», которая состоится на площади имени Анатолия Герасимова в микрорайоне Волжский в 16:30.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и славы в Рыбинске. С 18 по 27 января она охватывает все регионы нашей страны и организована для воспитания патриотизма. Ключевым символом станет кусочек хлеба весом в 125 граммов — минимальная норма выдачи, установленная во время полной изоляции Северной столицы.

Вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни, рыбинцы смогут жители разных микрорайонов.

К всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединятся городские учреждения культуры. 27 января в ДК «Вымпел» театрализованная точка акции «Блокадный хлеб» начнет работу в 14 часов. ДС «Слип» проведет мероприятие 28 января в 14:00. 30 января в 16:00 присоединится к акции КДК «Переборы».

С 18 по 30 января библиотеки Рыбинска проводят цикл тематических мероприятий «Жестокая правда войны».

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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