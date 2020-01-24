Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе с сыном перестраховались от заражения короновирусом

Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром вылетели в Японию, так как вскоре состоится мероприятие Prince Ice Show. Поскольку в Китае разбушевался новый тип коронавируса, они решили обезопасить себя от распространения недуга, надев специальные маски.

Рудковская даже опубликовала данную фотографию в социальной сети Instagram: помимо неё, в масках запечатлены Евгений и Александр Плющенко. Таким образом, обеспокоенные родители захотели обезопасить ребенка и себя от распространяющейся инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Впрочем, далеко не все интернет-пользователи с восторгом восприняли данную инициативу.

По словам поклонников, это медицинское изделие не способно уберечь человека от опасного заболевания, унесшего жизни сотен людей по всему миру. Лучшим вариантом является отмена поездки и шоу, ведь вероятность заражения по-прежнему существует. Некоторые юзеры напомнили Рудковской и Плющенко-старшему о словах врачей, предупредивших, что маска, напротив, способствует размножению бактерий из-за влажной среды.

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