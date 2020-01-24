СМИ: Размещение американской базы на норвежском острове может разозлить Россию

Норвежские эксперты выразили опасение по поводу размещения американских военных самолетов на базе необитаемого острова Ян-Майен, по их мнению, РФ может резко отреагировать на подобный шаг.

Профессор Турмуд Хайер из Института обороны Норвегии в комментарии норвежскому изданию NRK заявил, что российские АПЛ могут проходить мимо этого острова по пути в Атлантический океан, передает «ИноСМИ.ру».

«В этой ситуации Норвегию втягивают в противостояние крупных держав, потому что мы не в состоянии поддерживать порядок у себя дома собственными силами», – сообщил Хайер.

Отмечается, что норвежские власти решили позволить США использовать остров, поскольку транспортные самолеты ВС Норвегии не в состоянии осуществлять поставки на Ян-Майен.

Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Эстхаген пояснил, что США заинтересовались островом из-за внимания Вашингтона к Арктике.

«Все это следует рассматривать в контексте возросшего при [президенте Дональде] Трампе интереса США к северным областям и Арктике. В таком случае подобные планы прекрасно вписываются в систему других символических и реальных политических действий», – сказал Эстхаген.

По его мнению, РФ может расценить такие действия, как провокацию.

В минобороны Норвегии отметили, что помощь союзников в поставках на Ян-Майен является позитивным обстоятельством, это позволит американской ПВО использовать остров в случае чрезвычайных ситуаций.

Профессор Турмуд Хайер из Института обороны добавил, что реакция РФ на это будет серьезной.

«Идя на сближение с США, норвежские власти должны быть готовы к тому, что РФ истолкует это чуть ли не как провокацию. Это заставит Россию чаще проводить учения дальше на западе и ближе к норвежской территориальной границе в Норвежском море», – сказал эксперт.

Он отметил, что вместо такого соглашения с США было бы разумней воспользоваться помощью самолетов Швеции или Дании.

«Это свидетельствует о том, что Норвегия настолько слаба в военном отношении, что у нас даже уже нет возможности самостоятельно обеспечивать всем необходимым собственный персонал, как военный, так и гражданский. Поэтому нам и приходится поручать такие базовые задачи военно-воздушным силам союзников», – сказал профессор.

В декабре 2019 года премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила, что РФ якобы занимается строительством самой северной авиабазы истребителей в мире, и пообещала, что страна стенет «ушами и глазами НАТО» на севере.

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