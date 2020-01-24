Число погибших в ДТП в РФ резко сократилось за пять лет

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество погибших в ДТП сократилось на 26% за последние пять лет.
«За пять последних лет на территории РФ благодаря комплексу мер, принимаемых как по правоохранительной направленности, дорожной отрасли, профилактике среди участников дорожного движения, мы зафиксировали 26-процентное снижение погибших в результате ДТП», – сообщил Горовой, передает РИА «Новости».
Он отметил, что к 2024 году в целом по РФ смертность в дорожных авариях не должна превышать четыре человека на 100 тыс. населения.
«Это очень серьезная задача, требующая комплексного подхода, в решении этих задач принимают участие органы власти области. До 2024 года все дороги регионального и муниципального уровня должны быть приведены в соответствие с требованиями не менее чем на 50%», – подчеркнул Горовой.
В декабре 2019 года сообщалось, что за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло. Такая статистика, по мнению экспертов, объясняется усталостью водителей, которые вынуждены регулярно перерабатывать.
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