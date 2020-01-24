Скалецкая: В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус

В Украине выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Об этом на брифинге в Киеве 24 января сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«На сегодняшний день в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю сейчас проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих украинских эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и доведен до населения», – заявила она.
Министр заверила, что ситуация находится под контролем правительства и постоянно мониторится.
По ее словам, украинцам рекомендуют реагировать на ситуацию так же, как и при обычных эпидемических вспышках, обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.
Случаи заболевания подтверждены в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Макао и Гонконге.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве. Власти страны усилили меры безопасности в аэропорту Борисполь.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Почему ненавидят varlamov.ru / 19 января
- Эксперты перечислили автомобили из фильма «Назад в будущее-2», которые не были выпущены в реальности / 23 декабря
- Мнение: Полеводство / 11 марта
- Мнение: Плохой договорняк между Трампом и верхушкой Ирана лучше хорошей войны / 9 января
- Не спонсировала АТО и боялась провокаций: У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ / 27 ноября
- Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе две праздничные елки и приготовит подарки детям / 24 декабря
- Мнение: Убийство Сулеймани: Ящик Пандоры приоткрыт / 4 января
- Наука: Может ли кора мозга менять свои функции? / 13 декабря