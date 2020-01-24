Трамп первым из действующих президентов примет участие в митинге противников абортов

Всего четыре года назад, политический комитет, поддерживающий одного из соперников Дональда Трампа в Республиканской партии, обнародовал заявление с критикой взглядов, которых Трамп придерживался в отношении абортов. В заявление была включена видеозапись интервью, записанного в 1999 году – тогда Трамп заявил: «Я – за выбор [права на аборт] во всех отношениях».

Сейчас, накануне приближающихся в 2020 году выборов, Трамп станет первым действующим президентом, который обратится с речью к участникам Марша за жизнь – митинга противников аборта, который проходит раз в полгода и является одним из наиболее важных мероприятий для движения людей, возражающих против искусственного прерывания беременности.

Это еще один «реверанс» Трампа в отношении белых избирателей-евангелистов, которые, как уже подтвердилось на практике, являются одними из самых верных сторонников президента. Это также показывает то, что Трамп, пытаясь собрать коалицию для своего переизбрания, рассчитывает на то, что консервативные активисты помогут ему успешно пересечь финишную черту в ноябре этого года.

«Думаю, это блестящий шаг», — говорит Ральф Рид, глава коалиции «Вера и свобода» и один из самых видных сторонников Трампа среди евангельских христиан. Рид считает, что появление президента «активизирует и напомнит избирателям, выступающим против абортов о том, каким великолепным другом является для них этот президент и его администрация».

Это также говорит о том, насколько все изменилось за последние годы.

Предыдущие президенты, противостоявшие праву на аборт, в том числе Рональд Рейган и Джордж Буш-младший, воздерживались от личных посещений марша, чтобы избежать слишком очевидной демонстрации своей близости с демонстрантами, стремящимися запретить аборты. Предыдущие президенты-консерваторы направляли на марш своих представителей, выступали перед участниками марша по телефону или приглашали организаторов в Белый дом.

Впрочем, в последние 10 лет в Республиканской партии произошла «революция», демонстрирующая готовность многих членов партии «осознать эту проблему не только как морально верную, но еще и как политически разумную», — говорит Мэллори Куигли, пресс-секретарь комитета политических действий «Слово женщинам» и Списка Сьюзан Энтони, некоммерческих организаций, которые стремятся к введению полного запрета на аборты в США.

Группа планирует потратить во время нынешнего избирательного цикла 52 млн долларов, чтобы помочь избраться кандидатам, выступающим против абортов. Президент организации Марджори Данненфелсер станет общенациональным председателем новой предвыборной коалиции «Голоса противников абортов за Трампа».

Во время первых трех лет в Белом доме Трамп принял несколько инициатив в интересах консервативных групп, в особенности по вопросам абортов. Он назначил нескольких судей, выступающих против абортов, сократил федеральное финансирование медицинских организаций, осуществляющих искусственное прерывание беременности и назвал «экстремалами» демократов, поддерживающих право женщин на аборт.

«Президент Трамп сделал для сообщества сторонников права на жизнь больше, чем любой другой президент, так что вполне уместно то, что он станет первым в истории президентом, посетившим Марш за жизнь на Национальной аллее», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

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