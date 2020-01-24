Известно, различает ли мозг удовольствие от эротики, денег и сладкого

24.01.2020, 19:14, Новости дня

Российские специалисты сообщили, что им удалось выяснить, способен ли человеческий мозг различать удовольствие от сладкого, эротики и денег. Оказалось, еда, секс и деньги активируют абсолютно разные участки человеческого мозга.

Не секрет, что при принятии решений человеческий мозг оценивает доступные варианты с точки зрения выгоды. Ответ на разные типы вознаграждений кодируется активностью различных структур мозга. Недавно эксперты из НИУ ВШЭ и Сколтеха провели исследование, в рамках которого попытались выяснить, различает ли мозг человека удовольствия от эротики, денег и сладкого. Всего в исследовании приняли участие 5551 человека.

Результаты показали, что разные участки человеческого мозга активируют в ответ на разные типы удовольствий. Авторы исследования отметили, что понимание того, какие структуры мозга вовлечены в оценку разных вознаграждений, позволит также понять, как люди принимают те или иные решения.



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