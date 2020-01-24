Эксперты рассказали, как цвет одежды может влиять на дикую природу

24.01.2020, 19:14, Новости дня

Команда ученых, которая на протяжении длительного периода времени работала с ящерицами, выяснила, что экотуристы могут непреднамеренно влиять на дикую природу с помощью цвета одежды.

Научные специалисты в течение пяти лет занимались изучением поведения агамы. Известно, что именно эти ящерицы наиболее часто сталкиваются с людьми. Ранее ученые даже предположить не могли, что эти популяции не подвергаются влиянию людей. Чтобы получить как можно больше данных для анализа, специалисты посетили три вида объектов. Также они использовали рубашки трех цветов: оранжевую, зеленую и синюю. Как оказалось, каждый из цветов означал определенный сигнал.

В итоге исследователи отметили, что полученные данные неоднозначные. Точно известно, что животные воспринимают мир и даже цвета иначе, чем люди. В ближайшее время будут проведены дополнительные эксперименты, которые позволят более точно понять цветовые восприятия животных.



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