Обнаружена неожиданная опасность пальмового масла

Ученые из Ноттингемского университета провели исследование, результаты которого показали, что пальмовое масло является опасным не только для человеческого организма, но еще и для экологии.

На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением пяти участков на разных этапах землепользования, среди которых был обработанный лес, недавно осушенный, посаженная плантация молодой масличной пальмы и уже зрелая плантация. Эксперты провели лабораторный анализ почвы и газа с данных участков и определили, что наибольший объем парниковых газов выделяется как раз на этапе осушения и после посадки молодой плантации пальмового масла.

Таким образом, специалисты доказали, что пальмовое масло крайне негативно отражается на экологии. В современных условиях глобального потепления последствия могут навредить всему человечеству.

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