Исследование: В компании уровень страха снижается

Команда исследователей рассказала, что уровень страха людей в компании гораздо ниже, нежели в тех случаях, когда человек находился в одиночестве.

Долгое время специалисты пытались понять, как меняется уровень страха человека в зависимости от того, в компании он находится или нет. В итоге было организовано и проведено исследование, в котором приняли участие 97 женщин. Эксперты использовали специальный датчик, способный измерять испытываемый человеком уровень страха. Данный датчик был прикреплен к коже человека в то время, когда женщины прослушивали страшные звуки через наушники.

Выяснилось, что уровень страха гораздо ниже, когда люди находятся в компании, даже в тех случаях, когда компания является незнакомой. Таким образом, исследователи поняли, что страх человека зависит от того, присутствует ли рядом кто-то.

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