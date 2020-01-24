Госдепартамент назвал дату встречи Помпео и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 января, сообщили в Госдепартаменте.
Помпео также проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент.
С 29 января по 4 февраля глава американского внешнеполитического ведомства посетит Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент.
Ранее СМИ сообщали, что Помпео посетит Украину с визитом 31 января.
30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. Однако 1 января Госдеп США объявил, что визит госсекретаря США на Украину, в Белоруссию и Казахстан отложен.
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