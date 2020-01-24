Госдепартамент назвал дату встречи Помпео и Зеленского

24.01.2020, 19:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 января, сообщили в Госдепартаменте.

Помпео также проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент.

С 29 января по 4 февраля глава американского внешнеполитического ведомства посетит Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео посетит Украину с визитом 31 января.

30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. Однако 1 января Госдеп США объявил, что визит госсекретаря США на Украину, в Белоруссию и Казахстан отложен.



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