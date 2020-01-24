«Знаю, что такое безопасность». Лукашенко сообщил, что у него нет мобильного телефона

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за безопасности он не имеет телефона. Об этом он сказал 24 января во время рабочей поездки на завод газетной бумаги в Шклове, информирует БЕЛТА.
«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», – сказал Лукашенко.
По словам президента, звонят по мобильному телефону ему редко. В этом случае «адъютант его приносит».
«Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас «видят» те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», – подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко занимает должность главы государства с 1994 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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