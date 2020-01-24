МОН увеличило госфинансирование 17 университетов на более чем 15 млн грн

24.01.2020, 19:06, Новости дня

Министерство образования и науки опубликовало детальное распределение средств из государственного бюджета между вузами. В частности, 17 университетов в 2020 году получат увеличение финансирования на более чем 15 млн грн, сообщила 24 января пресс-служба МОН.

В этом году 94 учебные учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года. Вместе с тем, 54 университета потеряют часть финансирования в 2020 году.

«Благодаря расчету финансирования по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования на более 15 млн гривен. Среди них — Киевский политехнический институт имени И. Сикорского, Львовская политехника, Харьковский политехнический институт, Сумской государственный университет, Ужгородский национальный университет и другие», — говорится в сообщении.

С 2020 года заведения высшего образования финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года.

Расчет объема финансирования в 2020 году делался МОН по конкретным показателям, среди которых: масштаб университета; контингент; региональный коэффициент; позиции в международных рейтингах; объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или с международных грантов. С 2021 к этим показателям добавится трудоустройство выпускников, которое МОН будет отслеживать через онлайн-систему. 

Графика: mon.gov.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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