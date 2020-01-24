На пляже в Петербурге установили прозрачные кабинки для переодевания

На пляже «Морские Дубки» в Лисьем Носу установили прозрачные высокие кабинки для переодевания, в которых нижняя часть тела переодевающегося человека находится на всеобщем обозрении.

«Полупрозрачные раздевалки для высоких установили на пляже «Морские Дубки». При росте ниже 180 см в таких раздевалках нижняя часть вашего тела будет на всеобщем обозрении. На входе в раздевалки установлены металлические балки на уровне колен, чтобы даже здоровому человеку не было слишком просто воспользоваться новшеством, не говоря уже о маломобильных людях», – написали активисты в группе «Красивый Петербург» в соцсети «Вконтакте».

В администрации Приморского заявили, что о проблеме им известно и посоветовали не оценивать качество пляжа зимой.

«Любой городской пляж пострадал от шторма в эти выходные, 19 января. Песок – живая материя, сложно оценивать летний объект зимой. Все облицовочные моменты будут доделаны, сетка подтянута, где она растянулась. Намывной мусор уже собрали», – сказали в пресс-службе администрации «Фонтанке».

В администрации пояснили, что прозрачные раздевалки заказал и установил подрядчик, но к лету их заменят. Места для сидения также переоборудуют.

«Выяснилось, что раздевалки не подходят для использования, поэтому абсолютно спокойно будем их менять перед началом сезона. На пляже есть части, где скамейки смотрят по дорожке с одной стороны, есть – где с другой. Если все во время первого сезона скажут, что скамейки спиной к пляжу – это вообще не актуально, – переставим», – добавили в пресс-службе.

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