Диетолог Даниэл Крел рассказал о серьезной опасности употребления рыбы

24.01.2020, 19:04, Разное

Рыба может содержать негативно влияющие на здоровье человека вещества, в особенности ртуть. Об опасности употребления данного продукта пояснил диетолог Даниэл Крел.
По словам специалиста, количество ртути зависит от возраста морского жителя и места, где он был выловлен. Кроме этого, в рыбе могут находиться антибиотики, чаще всего в лососе. Диетолог также заявил об опасности консервированных помидоров. Всему виной жестяная банка, в которой содержится бисфенол А, провоцирующий гормональный дисбаланс. Даниэл Крел советует покупать консервы в стеклянной упаковке. Медик отметил рис, который нельзя употреблять в больших количествах из-за наличия в нем мышьяка.

Химический элемент изначально попадает в воды, позже в поля, также он может входить в состав некоторых удобрений, используемых на рисовых плантациях. Вещество вызывает нарушение работы кровеносной системы и появление сердечно-сосудистых болезней. Больше пользы присутствует в буром рисе, поскольку из-за высокой степени очистки он теряет необходимые микроэлементы.



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