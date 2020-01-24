«Встретимся в суде!»: Екатерина Стриженова резко ответила на критику дочери

Екатерина Стриженова разместила в Instagram снимок дочери Александры, которая вызвала шквал критики подписчиков. Актриса не стала молчать и пригрозила хейтерам судом.
Наследница звездной пары учится в МГИ на факультете социологии, а недавно она сдала сессию. В связи с этим Екатерина Стриженова решила поздравить студентку, трогательно обратившись к ней в подписи к снимку. «Солнце моё, Александра! Все экзамены на «отлично»!!!» — написала родительница.
Многие фолловеры и друзья семейства присоединились к приятным высказываниям. При этом некоторые недоброжелатели заявили, что наследница артистки может не учиться, так как в любом случае хорошо сдаст экзамены из-за известности ее родственников. «Такие, как вы, пытаются моему ребенку внушить, что она бездарность и занимает чьё-то место!» — ответила знаменитость на критику.
Другой подписчик выразился насчет присутствия в вузах коррупции, однако и на эти слова телеведущая отреагировала. Она пригрозила судебными разбирательствами тем, кто будет выдвигать ей безосновательные обвинения.
Старшая наследница актрисы Анастасия на протяжении долгих лет живет в США. В 2018 году она подарила родителям внука Петра, который унаследовал фамильные черты семьи Стриженовых.
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