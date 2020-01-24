«Встретимся в суде!»: Екатерина Стриженова резко ответила на критику дочери

Екатерина Стриженова разместила в Instagram снимок дочери Александры, которая вызвала шквал критики подписчиков. Актриса не стала молчать и пригрозила хейтерам судом.

Наследница звездной пары учится в МГИ на факультете социологии, а недавно она сдала сессию. В связи с этим Екатерина Стриженова решила поздравить студентку, трогательно обратившись к ней в подписи к снимку. «Солнце моё, Александра! Все экзамены на «отлично»!!!» — написала родительница.

Многие фолловеры и друзья семейства присоединились к приятным высказываниям. При этом некоторые недоброжелатели заявили, что наследница артистки может не учиться, так как в любом случае хорошо сдаст экзамены из-за известности ее родственников. «Такие, как вы, пытаются моему ребенку внушить, что она бездарность и занимает чьё-то место!» — ответила знаменитость на критику.

Другой подписчик выразился насчет присутствия в вузах коррупции, однако и на эти слова телеведущая отреагировала. Она пригрозила судебными разбирательствами тем, кто будет выдвигать ей безосновательные обвинения.

Старшая наследница актрисы Анастасия на протяжении долгих лет живет в США. В 2018 году она подарила родителям внука Петра, который унаследовал фамильные черты семьи Стриженовых.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские ученые изобрели вакцину против нейро-паралитических ядов, почему IKEA в срочном порядке отозвала термокружки, кто рано седеет и какие новые вирусы нашли на планете Земля? Последние новости медицины – в свежем обзоре Настоящего Времени. Вакцина против зарина Биологи Медицинского Исследовательского Института химической обороны армии США разработали «боевую» вакцину против зарина. По их заявлению, изобретение станет антидотом нейро-паралитических […]