«Встретимся в суде!»: Екатерина Стриженова резко ответила на критику дочери

24.01.2020, 19:04, Разное

Екатерина Стриженова разместила в Instagram снимок дочери Александры, которая вызвала шквал критики подписчиков. Актриса не стала молчать и пригрозила хейтерам судом.
Наследница звездной пары учится в МГИ на факультете социологии, а недавно она сдала сессию. В связи с этим Екатерина Стриженова решила поздравить студентку, трогательно обратившись к ней в подписи к снимку. «Солнце моё, Александра! Все экзамены на «отлично»!!!» — написала родительница.

Многие фолловеры и друзья семейства присоединились к приятным высказываниям. При этом некоторые недоброжелатели заявили, что наследница артистки может не учиться, так как в любом случае хорошо сдаст экзамены из-за известности ее родственников. «Такие, как вы, пытаются моему ребенку внушить, что она бездарность и занимает чьё-то место!» — ответила знаменитость на критику.

Другой подписчик выразился насчет присутствия в вузах коррупции, однако и на эти слова телеведущая отреагировала. Она пригрозила судебными разбирательствами тем, кто будет выдвигать ей безосновательные обвинения.

Старшая наследница актрисы Анастасия на протяжении долгих лет живет в США. В 2018 году она подарила родителям внука Петра, который унаследовал фамильные черты семьи Стриженовых.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американские ученые изобрели вакцину против нейро-паралитических ядов, почему IKEA в срочном порядке отозвала термокружки, кто рано седеет и какие новые вирусы нашли на планете Земля? Последние новости медицины – в свежем обзоре Настоящего Времени.  Вакцина против зарина Биологи Медицинского Исследовательского Института химической обороны армии США  разработали «боевую» вакцину против зарина. По их заявлению, изобретение станет антидотом нейро-паралитических […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика