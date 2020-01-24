Мнение: Баба напрокат за пять штук

Разнообразить свою личную жизнь по-разному, в том числе «покупая» людей на выходные, ночь и на час. Если все прекрасно понимают, какая именно это профессия – «жена на час», то с «женихом на час» могут возникнуть вопросы.

Парень из Улан-Удэ приехал в Россию, чтобы стать актером и уже играет на вторых планах. Но жизнь в столице не каждому по карману, поэтому решил немного подзаработать на своей внешности не только на экране.

Не решившись продавать свое тело, парень решил продавать свой шарм и обаяние. Новая услуга «жених на час» предоставляет следующее: сделать селфи, встретить с работы, отправить букет на работу, ужин при свечах и т.д., но не более, чем это. В общем, это принц на белом коне.. на час.

Все это он делает только во благо слабому полу, мол, чтобы коллеги и знакомые обзавидовались таким отношениям, и не донимали с глупыми вопросами.

Идея неплохая, но попахивает совсем безнадежными бабами. Нормальные чикули либо уже в отношениях, либо имеют подобные отношения. Нет отношений только у страшненьких, серых мышек, с которыми этот фокус не пройдет. Никто не поверит, что симпатичный парень на машине класса люкс возит их на ужины в пафосные места и дарит букеты за несколько тысяч.

К тому же, эти серые мышки, у которых никогда не были ничего подобного, могут легко подсесть на иглу псевдоотношений. Будут тратить всю зарплату на отношения, которым не суждено стать реальность.

Кстати, парень также предлагает услуги и «Подружка напрокат». Красивая ухоженная куколка может прийти на работу, поцеловать в щечку, подержать за ручку и сделать вид, что она его вторая половинка. Таких дамочек наверняка будут заказывать толстые дядечки, которые за день до этого сэкономили на водке, чтобы порадовать свое жирное эго.

Такая услуга стоит пять тысяч рублей в час, вроде не так много, чтобы не воспользоваться, и не так мало, чтобы этим начал увлекаться каждый.

Бизнес так себе, ведь никогда не знаешь, какая клиенткаклиент попадется. Сначала продаются на свидания, потом продастся и сами по себе. Как говорится, от продажи души до продажи тела – один шаг.

Источник: Достало

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