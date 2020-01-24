«Приведет к печальному концу»: Батрутдинов рискует остаться без семьи

«Карты показывают, что ближайшие

четыре-пять лет Тимура ждет печаль и одиночество. Он во всех женщинах постоянно ищет какие-то минусы, и это не дает ему возможности просто жить с тем, кто понравится.

Ему всегда все не так. Условно, если девушка покрасит ногти лаком не того цвета,

он легко может перестать с ней общаться, – рассказала «Дни.ру» ведунья Саона. —

Комик -невероятно капризный мужчина, со своими представлениями об идеале. Не

верит практически никому, постоянно ищет какой-то подвох. Он постоянно думает,

что все будут ему врать и изменять. Мысли Тимура не совсем адекватные. Это и

мешает ему найти свою вторую половинку».

По ее словам, ближайшее

время невозможны ни брак, ни рождение детей. Ему нужно поработать над собой и

освободиться от всего этого. Иначе, одиночество может перейти в привычку, что приведет

к печальному концу. Если Батрутдинов не пересмотрит свое отношение к женщинам, ему

светит жизнь отшельника.

Что касается работы, то

тут все идет в гору. Тимура ждут новые контракты и новые проекты. Год Крысы

принесет комику много денег.

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