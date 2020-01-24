«Приведет к печальному концу»: Батрутдинов рискует остаться без семьи

«Карты показывают, что ближайшие
четыре-пять лет Тимура ждет печаль и одиночество. Он во всех женщинах постоянно ищет какие-то минусы, и это не дает ему возможности просто жить с тем, кто понравится.
Ему всегда все не так. Условно, если девушка покрасит ногти лаком не того цвета,
он легко может перестать с ней общаться, – рассказала «Дни.ру» ведунья Саона. —
Комик -невероятно капризный мужчина, со своими представлениями об идеале. Не
верит практически никому, постоянно ищет какой-то подвох. Он постоянно думает,
что все будут ему врать и изменять. Мысли Тимура не совсем адекватные. Это и
мешает ему найти свою вторую половинку».
По ее словам, ближайшее
время невозможны ни брак, ни рождение детей. Ему нужно поработать над собой и
освободиться от всего этого. Иначе, одиночество может перейти в привычку, что приведет
к печальному концу. Если Батрутдинов не пересмотрит свое отношение к женщинам, ему
светит жизнь отшельника.
Что касается работы, то
тут все идет в гору. Тимура ждут новые контракты и новые проекты. Год Крысы
принесет комику много денег.
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