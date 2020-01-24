В Самарской области учительница уволилась из-за видео с танцем живота

В Самарской области учительница уволилась после того как в сети появилось видеозапись с открытия ночного клуба, где она исполняет танец живота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Самарской области.

В пресс-службе отметили, что увидев видео в интернете, администрация школы провела разъяснительную беседу с молодым педагогом. Руководство школы попросило администратора сайта удалить опубликованное видео.

По словам собеседника агентства, учительницу приняли на работу в школу в сентябре 2019 года. «При приеме на работу каждый учитель знакомится с правилами поведения. Педагоги-наставники рассказывают, как нужно работать с детьми и вести себя в школе, как одеваться и общаться с родителями, знакомят новых сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника», — рассказал представитель министерства.

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