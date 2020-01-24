Кабмин предложил ввести компенсации за задержку зарплат, пенсий и стипендий

Правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина и в будет подан в парламент, сообщила 24 января пресс-служба правительства.
«Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация», — сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
В список вошли:
пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
социальные выплаты;
стипендии;
заработная плата (денежное обеспечение);
сумма индексации денежных доходов граждан.
Сумму компенсации за задержку этих выплат в правительстве не уточнили.
Согласно Кодексу законов о труде, заработная плата в Украине должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который с осуществляется выплата.
За нарушение сроков выплаты зарплат, пенсий и стипендий предусмотрена административная ответственность для работодателя: за первое нарушение – штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн), за второе – от 100 до 300 необлагаемых минимумов (1700–5100 грн).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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