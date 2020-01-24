Как приливы в менопаузе влияют на память

Вербальная память отвечает за запоминание речевой информации – слов и сложных образов. Ее нарушения могут проявляться, например, сложностями с вспоминанием чего-либо. Ученые установили, как нарушения этого вида памяти связаны с распространенным симптомом менопаузы, приливами жара. Новое исследования опубликовано в журнале Menopause.

Ранее уже было показано, что у женщин с началом менопаузы появляются сложность с вербальной памятью. В новой работе ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы узнать, есть ли физиологическая связь между приливами и проблемами с памятью. Это позволяло выявить изменения в реальном времени.

Ученые провели функциональную МРТ 14 женщинам в среднем возрасте 53,3 лет, у которых регулярно случались приливы. Исследование проводилось, когда женщины проходили тесты по распознаванию слов. Ученые смогли выяснить, какие именно регионы головного мозга страдают во время приливов.

«Данные предварительного исследования поддерживают концепцию связи между объективно выявленными приливами жара и побочными явлениями в отделах головного мозга, которые отвечают за память. В дальнейшем требуется изучить, действительно ли приливы вызывают эти изменения в мозге и помогает ли лечение приливов облегчить эти нарушения», — рассказала доктор Стефани Фаубион (Stephanie Faubion), медицинский директор Североамериканского общества изучения менопаузы.

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