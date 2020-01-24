Украина импортирует из Польши больше российского газа, чем получает польская сторона

Объем российского газа, который Украина получает из Польши посредством виртуального импорта, превышает объем газа, который Польша оставляет себе. Это следует из информации, которую 24 января в Facebook сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн м³. Транзит в Польшу – 9,1 млн м³. Соответственно, только 3,6 млн м³ физически будут доставлены в Польшу. Хочу заметить, что ранее летом максимальная техническая возможность по импорту в Украину из Польши была только 4,3 млн м³ в сутки. То есть теперь больше уже таких ограничений нет», – написал он.

По словам Макогона, физически украинская ГТС «готова принимать из Польши до 6,6 млрд м³ в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд м³».

«Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии, и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы», – отметил он.

Только 1 января Оператор ГТС України подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые базируются… Posted by Sergiy Makogon on Reede, 24. jaanuar 2020

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

В январе 2020 года Макогон анонсировал перестройку ГТС для транзита меньших объемов газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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