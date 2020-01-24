В Китае вылечили первую пациентку, заболевшую новым коронавирусом

В Шанхае вылечили от пневмонии первого пациента, заболевшего новым коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщило агентство SINA со ссылкой на данные медиков.

56-летняя жительница города Ухань, откуда начал распространяться вирус, 10 января почувствовала усталость, у нее появился жар. 12 января женщина прибыла в Шанхай, а 15 января была госпитализирована в местную больницу.

Состояние пациентки во время лечения постепенно улучшалось, температура оставалась в пределах нормы в течение шести дней, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. 24 января она была выписана.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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