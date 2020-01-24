Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений по гиперзвуку

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что конкуренцию между странами по разработке гиперзвукового оружия нельзя назвать гонкой вооружений.
«Гиперзвуковое оружие – это просто еще одна система вооружений. У него есть свои уникальные особенности. Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне, <…> я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное», – сообщил Эспер, передает ТАСС.
Он отметил, что в этой области действительно происходит конкурентная борьба и призвал усилить работу в США по созданию такого оружия.
«Пентагон практически вдвое – почти на 5 млрд долларов — увеличил долгосрочные инвестиции в разработку только гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет <…> Наш бюджет на 2021 [финансовый] год будет еще более мощным», – подчеркнул Эспер.
В январе президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о якобы причитающихся Варшаве «компенсациях» за так называемый ущерб со стороны РФ в годы Второй мировой войны, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», – приводит его слова РИА «Новости». Причины у таких заявлений, по словам сенатора, две: это […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые рассказали о пользе грудного молока для недоношенных детей / 4 декабря
- Юристы Трампа спорят с обвинителями президента об обоснованности импичмента / 19 января
- Медведев рассказал о планах на Новый год / 5 декабря
- МИД подтвердил смену министра иностранных дел КНДР / 20 января
- Путин ушел от вопроса Spieiegel о берлинском убийце / 19 декабря
- Теракт на Лондонском мосту. Двое раненых скончались в больнице / 30 ноября
- Известно, как всегда просыпаться в хорошем настроении / 8 декабря
- Обвинение попросило приговорить активиста «Голоса» Романа Удота к обязательным работам по делу об угрозах убийством сотруднице НТВ / 25 ноября