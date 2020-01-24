Ты тоже можешь!: «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

24.01.2020, 18:30, Новости дня

«Калиты» – фермерское хозяйство, производящее кондитерские изделия из натуральных продуктов. Компания создана в 2018 году в деревне Калиты Новгородской области. Ее основатель – Александр Тарутин, в штате которого работают 15 человек. Первые вложения составили 40 тысяч рублей, первая прибыль – 3 тысячи рублей. В планах на 2020 год – увеличение производства продукции и выход на столичный рынок.

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