Автоэксперт объяснил, почему мужчины чаще женщин попадают в ДТП

На данный момент мужчин, работающих на транспорте, намного больше, чем женщин, потому и в ДТП они по статистике попадают чаще, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

Ранее в соцсетях подняли тему о том, что по статистике, по вине мужчин происходит гораздо больше смертельных ДТП, чем по вине женщин.

«По моему мнению, хорошие водители-женщины лучше хороших водителей-мужчин. Но если брать не очень опытных водителей, то тут у женщин, конечно, проблем за рулем побольше. В любом случае, я за то, чтобы не было никакой дискриминации: все водители равны перед законом и имеют право на то, чтобы управлять ТС», – говорит Похмелкин.

Эксперт согласился, что мужчины действительно чаще женщин попадают в ДТП, но лишь потому, что прекрасный пол практически не работает в профессиях, связанных с транспортными средствами (водителями такси, автобусов, тролейбусов и т.д.).

«Среди водителей попадаются абсолютно разные: я знаю классных женщин-водителей, но вместе с тем видел абсолютно бестолковых, но это скорее относится ко всем. Среди мужчин распространено хамское отношение – агрессивное вождение. Если бы меня спросили: «с кем бы ты хотел остаться на дороге?», я бы в целом предпочел бы все-таки женщин», – подытожил Похмелкин.

Ранее в РФ к 2021 году пообещали создать сервис оценки риска по стилю вождения. Предполагается, что стиль вождения и количество ДТП будут влиять на стоимость страховки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Смородина является очень полезной ягодой, особенно черная, однако белая и красная разновидности также обладают полезными свойствами. Например, стоит отметить большое содержание витамина С, превышающее показатели других цитрусовых. Употребление хотя бы 50 граммов ягоды в день поможет нормализовать уровень гемоглобина, значительно снизив вероятность анемии. Помимо витамина С, смородина богата микроэлементами, вроде кальция, железа, фосфора, калия и […]