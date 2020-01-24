Автоэксперт объяснил, почему мужчины чаще женщин попадают в ДТП

24.01.2020, 18:26, Новости дня

На данный момент мужчин, работающих на транспорте, намного больше, чем женщин, потому и в ДТП они по статистике попадают чаще, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

Ранее в соцсетях подняли тему о том, что по статистике, по вине мужчин происходит гораздо больше смертельных ДТП, чем по вине женщин.

«По моему мнению, хорошие водители-женщины лучше хороших водителей-мужчин. Но если брать не очень опытных водителей, то тут у женщин, конечно, проблем за рулем побольше. В любом случае, я за то, чтобы не было никакой дискриминации: все водители равны перед законом и имеют право на то, чтобы управлять ТС», – говорит Похмелкин.

Эксперт согласился, что мужчины действительно чаще женщин попадают в ДТП, но лишь потому, что прекрасный пол практически не работает в профессиях, связанных с транспортными средствами (водителями такси, автобусов, тролейбусов и т.д.). 

«Среди водителей попадаются абсолютно разные: я знаю классных женщин-водителей, но вместе с тем видел абсолютно бестолковых, но это скорее относится ко всем. Среди мужчин распространено хамское отношение – агрессивное вождение. Если бы меня спросили: «с кем бы ты хотел остаться на дороге?», я бы в целом предпочел бы все-таки женщин», – подытожил Похмелкин.

Ранее в РФ к 2021 году пообещали создать сервис оценки риска по стилю вождения. Предполагается, что стиль вождения и количество ДТП будут влиять на стоимость страховки.



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