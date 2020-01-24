Студент из Узбекистана рассказал о ситуации в Ухане

Студент из Узбекистана Абдурахим Элбобоев, который уже второй год учится в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус, рассказал об обстановке.

«Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза», – сказал Элбобоев, передает Sputnik.

Он отметил, что в городе наблюдается паника, однако при этом «все помогают друг другу и не боятся».

Молодой человек рассказал, что сейчас в его институте зимние каникулы и пока информации о сроках начала занятий нет, но, несмотря на вирус, он намерен продолжить обучение.

«Родители обо мне беспокоятся, хотят, чтобы я прилетел домой и дождался, когда ситуация стабилизируется. Я намерен в феврале поехать в Узбекистан, но когда начнется семестр – вернусь обратно в Китай на учебу», – сказал он.

Ранее стало известно, что первая в мире зараженная новым коронавирусом женщина из Уханя выздоровела, врачи выписали ее домой.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом.

Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, были отменены, а в Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Смородина является очень полезной ягодой, особенно черная, однако белая и красная разновидности также обладают полезными свойствами. Например, стоит отметить большое содержание витамина С, превышающее показатели других цитрусовых. Употребление хотя бы 50 граммов ягоды в день поможет нормализовать уровень гемоглобина, значительно снизив вероятность анемии. Помимо витамина С, смородина богата микроэлементами, вроде кальция, железа, фосфора, калия и […]