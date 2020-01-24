Китайские и американские ученые работают над вакциной от коронавируса

24.01.2020, 18:21, Разное

Американские и китайские исследователи начали проводить совместные работы по разработке вакцины от коронавируса типа 2019-nCoV. Такой информацией делятся СМИ КНР.
В Китае число зараженных коронавирусом превысило 830 человек. Сообщается о 26 летальных исходах, 24 из них произошли в провинции Хубэй. Отмечается, что вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре. Отмечается, что по поводу разработки вакцины от болезни начали сотрудничать исследователи из Медицинского колледжа Бэйлор в Хьюстоне, а также представители центра вирусологии, функционирующего на базе Фуданьского университета в Шанхае.

В РФ пока не подтвердились случаи диагностики опасного коронавируса. На сегодняшний день усилены проверки на всех въездах в страну. Те, кто прилетел в РФ из Китая, проходят тщательный эпидемиологический контроль.

СМИ КНР рассказали о вспышке коронавируса в конце декабря минувшего года. Первый случай заражения был зафиксирован в населенном пункте Ухань. Там сейчас введен карантин перестал работать общественный транспорт, въезд в город и выезд за его пределы запрещен. Первый пациент, который вылечился от болезни, пояснил о ее симптомах. Речь идет о слабости, повышенной температуре тела, головных болях и головокружении.



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