Новый вертолет для спецназа разработан в России

Российские специалисты разработали новую модель вертолета, ориентированную на использование спецназом. Помимо этого, летательный аппарат Ми-8АТМШ-ВН обзаведется усиленными элементами вооружения.
По словам сотрудника компании «Вертолеты России» Андрея Богинского, новый вертолёт оснастят расширенными опциями и вариантами, в том числе и дополнительным оборудованием. Средства поражения, распознавания и выявления целей будут усовершенствованы. Контракт на поставки данных летательных аппаратов для спецназа РФ был утвержден с Министерством обороны примерно полгода назад.
Всего будет собрано 10 вертолетов, предназначенных для транспортных и десантных операций или для огневой поддержки. Конструкция создавалась с учетом боевых условий, в том числе – в Сирии. В заключении разработчики заявили о появлении в Ми-8АТМШ-ВН обновленного навигационного оборудования.
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