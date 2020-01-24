Президент Сербии призвал не читать ему лекций о России — Euronews

Как признался президент Сербии Александр Вучич в интервью Euronews, он уже сыт по горло тем, что ему постоянно пытаются «читать лекции» по поводу сотрудничества его страны с Россией или Китаем. В то же время западные политики сами регулярно встречаются с Путиным, констатировал Вучич. Он призвал оппонентов «заниматься своим делом» и не вмешиваться в дела других суверенных государств.

Вы сказали, что сербы теряют аппетит к ЕС. На вас, живущего в режиме ожидания несколько лет, это тоже распространяется?

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Если вы спросите меня лично, в восторге ли я от отношений с ЕС, от того, что они в последнее время дали моей стране, я отвечу: «Нет, восторга у меня это не вызывает». Но я глубоко благодарен Евросоюзу — нам очень помогли в период сильных наводнений в 2014 году, нам помогают с реформами: ЕС поддержал финансовые, экономические реформы.

Смотрите, сегодня моя страна — лидер, если оценивать темпы роста: в прошлом году рост составил четыре с половиной процента, в этом году — чуть больше четырёх процентов. Четвёртый год подряд мы отмечаем профицит бюджета. Мы, безусловно, самая сильная экономика Западных Балкан. Причём ситуация у нас только улучшается.

Ваши отношения с Россией тоже улучшились. Наступит день, когда вам придётся решать: Москва или Евросоюз? Вы можете сказать, что колеблетесь. Но членство в ЕС требует согласованности во внешней политике!

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ: Вы знаете, в чём проблема? Проблема большинства западных СМИ — в следовании шаблону. «У вас хорошие отношения с Москвой?» — да, и мы будем их развивать! Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции по поводу нашего сотрудничества с Китаем, с Россией… При этом я вижу, как очень многие встречаются с Си Цзиньпином и Путиным чаще, чем я! Пусть каждый занимается своим делом. И наши критики, и мы — суверенные государства. Мы делаем всё возможное для нашего народа и нашей страны.

Президент Вучич, спасибо, что присоединились к нам в программе «Глобальный диалог»!

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ: Большое вам спасибо! Удачи!

Дата выхода в эфир 23 января 2020 года.

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