Марсианская вода оказалась пригодной для жизни

24.01.2020, 18:18, Разное

Марсианская вода оказалась похожей на земную по химическому составу. Это удалось выяснить благодаря анализу отложений в кратере Гейл на «красной планете», сообщает Life. 

Исследования провели японские эксперты из Токийского технологического института. Они установили, что в образцах содержалось достаточно солей и минералов, чтобы такая вода стала пригодной для земных обитателей. В них также нашли смектиты – глинистые минералы, которые есть в океанах на нашей планете. На основе этого открытия специалисты в очередной раз предположили, что когда-то Марс уже был обитаемым. 



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