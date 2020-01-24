СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками ДНР

Служба безопасности Украины 24 января заявила о пресечении деятельности информаторов террористической организации «ДНР», которые действовали в Лиманском районе Донецкой области.

В спецслужбе сообщили, что по версии следствия две жительницы Лимана сотрудничали с боевиками и прошли инструктаж в оккупированном Донецке, куда якобы ездили по личным делам.

«Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный «сленг» для передачи нужных террористам данных. По задачами кураторов диверсионно-разведывательного подразделения «ДНР» сообщницы собирали и передавали сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины, их численности, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения в районе проведения операции Объединенных сил, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий», – отметили в СБУ.

Женщин задержали в конце 2019 года.

«Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», – добавили в пресс-службе.

Задержаным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие ее деятельности).

Спецслужба также установила личности «кураторов», с которыми сотрудничали подозреваемые и задокументировали их деятельность в рамках уголовного производства. Им также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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