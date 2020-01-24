Расстрел в Германии. По данным СМИ, жертвы и преступник – члены одной семьи

Все пострадавшие в результате нападения вооруженного человека в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) и сам стрелок являются членами одной семьи. Об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, стрелок – мужчина 1983 года рождения, гражданин ФРГ. Днем 24 января он застрелил шестерых человек, еще двое тяжело ранены.

Тела убитых обнаружены у входа и внутри ресторана, находящегося на первом этаже гостиницы.

Причину семейно драмы выясняет полиция. Стрелок был задержан вскоре после происшествия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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