«Динамо» продлило контракт с двумя воспитанниками клуба

Киевское «Динамо» 24 января продлило контракт с двумя воспитанниками клуба, сообщает официальный сайт киевлян.
21-летний украинский полузащитник Богдан Леднев подписал новый контракт с «Динамо», который будет действовать до июня 2024 года.
Леднев является воспитанником «Динамо», полузащитник последние полтора сезона играет в луганской «Заре» на правах аренды.
В текущем сезоне в активе Леднева 21 поединок за луганскую команду во всех турнирах, где игрок забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
18-летний украинский вратарь Руслан Нещерет продлил контракт с «Динамо» на пять лет, пишет сайт киевского клуба.
Голкипер не играл за взрослую команду киевлян в официальных матчах, но пять раз попадал в заявку на поединки УПЛ и Кубка Украины.
После 18 туров текущего сезона чемпионата Украины «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Шахтера» на 14 пунктов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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