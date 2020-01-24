Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за запрета польским судьям критиковать власть

24.01.2020, 18:18, Новости дня

Европейская комиссия 24 января обратилась в Суд Европейского союза с просьбой принять “промежуточные меры” в отношении Польши из-за нового закона, который позволяет наказывать судей за критику правительства. Об этом сообщила пресс-служба Суда ЕС в Twitter.

«Европейская Комиссия подала заявление в Суд Европейского союза с просьбой принять временные меры против Польши из-за нового дисциплинарного режима для судей», — говорится в сообщении.

#RuleofLaw: the @EU_Commission has filed an application before the #ECJ requesting interim measures against #Poland regarding the new disciplinary regime for judges (C-791/19 R)

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 24, 2020

Поправки в законодательство, запрещающие судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе, Сейм Польши одобрил 23 января. Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф назвала документ “законом о затыкании рта“.

Для вступления документа в силу его должен подписать польский президент Анджей Дуда.

Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, ООН, польских экспертов по правовым вопросам и оппозиции.В Брюсселе считают, что документ нарушает принципы ЕС и демократическое разделение власти.

В 2018 году Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, предусматривавшей досрочный выход судей Верховного и Высшего админсудов на пенсию и необходимость получения согласия президента для назначения новых судей. Первый этап этой процедуры завершается подачей иска в Суд ЕС.

Тогда Польша пошла на уступки Брюсселю и отменила нововведения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика