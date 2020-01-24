Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за запрета польским судьям критиковать власть

Европейская комиссия 24 января обратилась в Суд Европейского союза с просьбой принять “промежуточные меры” в отношении Польши из-за нового закона, который позволяет наказывать судей за критику правительства. Об этом сообщила пресс-служба Суда ЕС в Twitter.
«Европейская Комиссия подала заявление в Суд Европейского союза с просьбой принять временные меры против Польши из-за нового дисциплинарного режима для судей», — говорится в сообщении.
#RuleofLaw: the @EU_Commission has filed an application before the #ECJ requesting interim measures against #Poland regarding the new disciplinary regime for judges (C-791/19 R)
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 24, 2020
Поправки в законодательство, запрещающие судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе, Сейм Польши одобрил 23 января. Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф назвала документ “законом о затыкании рта“.
Для вступления документа в силу его должен подписать польский президент Анджей Дуда.
Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, ООН, польских экспертов по правовым вопросам и оппозиции.В Брюсселе считают, что документ нарушает принципы ЕС и демократическое разделение власти.
В 2018 году Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, предусматривавшей досрочный выход судей Верховного и Высшего админсудов на пенсию и необходимость получения согласия президента для назначения новых судей. Первый этап этой процедуры завершается подачей иска в Суд ЕС.
Тогда Польша пошла на уступки Брюсселю и отменила нововведения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Да гори оно огнем! Больше раздувать не будем». В «Вечернем квартале» актер в образе Коломойского извинился перед Гонтаревой / 17 декабря
- 1+1 — после признания Крыма российским Apple не услышит добрых слов от украинцев / 28 ноября
- Шведскую журналистку удивили российские поезда / 20 декабря
- Автоновости: Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей / 9 января
- Причиной смерти Лужкова могла стать ошибка немецких врачей / 13 декабря
- Глава «Укрэксимбанка» внес 3 млн грн залога / 26 ноября
- Лукашенко рассказал о конфликте с Россией из-за нефти / 24 января
- Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН РФ задержан по подозрению в убийстве / 19 декабря