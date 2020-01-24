Наука: Глобальное потепление — угроза невиданных эпидемий

В The Journal of Clinical Investigation опубликованы материалы, предупреждающие о возможных последствиях глобального потепления, в частности — распространении опаснейших инфекций.

И речь не только о выходе за привычные границы уже известных человечеству патогенов. Повышение температуры в глобальном масштабе может привести к появлению новых трудноизлечимых болезней.

Авторы публикации — профессора Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine). Учёные прогнозируют возможное развитие событий в областях, относящихся к их специализации.

Специализирующийся на эндокринологии, диабете и метаболизме Рексфорд Ахима (Rexford Ahima) считает, что «глобальное потепление угрожает человеческой терморегуляции и выживанию».

Люди способны регулировать свою температуру в некоторых пределах. Но «по мере того, как волны жары становятся всё более распространёнными, более тяжёлыми и более продолжительными, мы ожидаем увидеть больше связанных с жарой болезней и смертей», — пишет Ахима.

Ахима ссылается на выводы недавнего исследования, в котором рассматривалась глобальная смертность, связанная с жарой. Тропические и субтропические регионы ожидает резкий всплеск заболеваемости и смертности, обусловленный ростом температуры, не останутся в стороне США и Европа.

Артуро Касадевалл (Arturo Casadevall) говорит о «угрозе новых инфекционных заболеваний».

«Учитывая, что микробы могут адаптироваться к более высоким температурам, — пишет профессор молекулярной микробиологии и иммунологии, а также инфекционных заболеваний. — Существует опасение, что глобальное потепление будет способствовать отбору микробов с более высокой термотолерантностью, которые смогут преодолевать нашу естественную защиту, эндотермию, и принести новые инфекционные заболевания».

Эндотермия позволяет людям и прочим теплокровным млекопитающим поддерживать высокие температуры, которые могут защитить от инфекционных заболеваний, подавляя многие типы микробов.

Касадевалл напоминает об уже известной угрозе, распространяющейся вместе с потеплением.

«Мы полагаем, что глобальное потепление приведёт к тому, что многие виды грибов адаптируются к более высоким температурам, — пишет он, — а некоторые из них, обладающие патогенным потенциалом для человека, пробьют защитный барьер, обеспечиваемый эндотермией».

В качестве примера Касадевалл указывает на взрывной рост кандидоза — инфекции грибом Candida auris.

Более подробно о распространении Candida auris читайте в материале «Опасная грибковая инфекция, про которую все молчат, распространяется по миру».

«Почти одновременное появление Candida auris на трёх континентах — событие, предположительно вызванное глобальным потеплением, породило угрозу того, что повышение температуры само по себе вызовет адаптацию некоторых микробов, чтобы сделать их патогенными для человека».

Касадевалл отмечает, что подобные Candida auris грибы представляют самую непосредственную угрозу, но и другие микроорганизмы адаптируются к изменяющимся условиям. Распространение кандидоза, таким образом, — только предвестник будущих напастей (профессор использует метафору канарейки в угольной шахте).

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