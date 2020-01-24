Первый в мире зараженный новым коронавирусом человек выздоровел

Первая в мире зараженная новым коронавирусом женщина из Уханя выздоровела, врачи выписали ее домой, пишут СМИ.

Специалисты не увидели у 56-летней женщины реакции возбудителя на тесты, зафиксировали у нее нормальную температуру, передает РБК со ссылкой на агентство Sina.

Женщина долгое время проживала в городе Ухань, откуда пошло распространение вируса. Она почувствовала себя плохо 10 января, через два дня она отправилась в Шанхай, а 15 января ее госпитализировали.

Национальная комиссия диагностировала у нее новый вирус и подтвердила, что это первый случай заражения в регионе.

Отмечается, что состояние женщины улучшилось, а температура тела не превышает норму уже почти неделю. У нее улучшилось дыхание, а результаты теста на вирус были отрицательными. Женщину выписали домой.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]