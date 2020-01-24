Учительница в Самарской области уволилась из-за видео с танцами живота

Учительница одной из школ в Самарской области, занимающаяся восточными танцами, уволилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцует танец живота в откровенном костюме.
Администрация школы после публикации видео с выступлением учительницы провела с ней разъяснительную беседу, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области «Интерфаксу».
Кроме того, руководство учебного заведения попросило администрацию сайта удалить видео, что «было сделано незамедлительно». На записи педагог танцевала восточный танец в соответствующем костюме на открытии одного из ночных клубов.
Отмечается, что педагог пришла работать в школу в сентябре 2019 года.
«При приеме на работу каждый учитель знакомится с правилами поведения. Педагоги-наставники рассказывают, как нужно работать с детьми и вести себя в школе, как одеваться и общаться с родителями, знакомят новых сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника», – пояснили в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге уволили учительницу за непристойности в ее личном блоге.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- The Insider нашел у главы МИД РФ Лаврова элитные особняк и квартиру: они стоят более 600 млн рублей / 17 января
- Фигурант дела об убийстве сына Вячеслава Соболева Иванюк заявил о согласии пройти полиграф / 5 декабря
- Депортированный в Украину крымский журналист Гайворонский сообщил, что ему запретили въезд в Россию / 1 января
- Стало известно, кто расшифрует черные ящики разбившегося украинского Boeing / 14 января
- Россияне поделились впечатлениями от послания Владимира Путина / 17 января
- «Это мило». Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США / 21 января
- Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в нападении на журналистов «Шарий.net» / 28 декабря
- АЕБ: Продажи автомобилей в России упали впервые за три года / 14 января