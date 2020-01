Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала «Друзья»

Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала «Друзья».

«Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», – написала Кокс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

“The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST

«Друзья» – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В марте 2019 года сценаристка сериала «Друзья» Марта Кауфманн заявила, что продолжения ситкома не будет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]