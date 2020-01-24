С должности председателя лесхоза уволили Сысу, которого задержали после взятки детективу НАБУ

Председателя Гутянского лесхоза в Харьковской области Виктора Сысу, который находится под домашним арестом по делу о халатности, уволили с должности. Об этом сообщил 24 января в Facebook председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.
Он разместил фото приказа, в котором сказано, что Сыса увольняется за «единоразовое нарушение руководителем законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом».
«Начали очищение лесной отрасли Украины Сегодня подписал приказ об увольнении Виктора Сысы с должности директора Гутянского лесхоза, что в Харьковской области. Человек, который нарушает законодательство и не обеспечивает сохранность и эффективное использование лесных ресурсов, не может работать в лесном хозяйстве. Допускать такие объемы незаконных рубок просто недопустимо», – написал Заблоцкий.
По его словам, «от этого страдает и окружающая среда, и лесохозяйственное предприятие, и государство».
«Чтобы восстановить доверие общества к лесоводам – нужно работать честно и эффективно. А с отдельными лицами, которые этого не понимают, будем прощаться», – подчеркнул глава Гослесагентства.
Почали очищення лісової галузі України!!!Сьогодні підписав наказ про звільнення Віктора Сиси з посади директора…
Posted by Андрій Заблоцький on Reede, 24. jaanuar 2020
17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.
30 октября 2019 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, связанного с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, проинформировали в ведомстве.
31 октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Сысу задержали. «Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера предлагал детективу НАБУ $100 тыс. Почему-то принес $110 тыс. Даже не знаем почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал: «А чего 110?» – «Да я перепутал пакеты…» – рассказал Сытник.
2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в 5 млн грн.
Сыса внес залог и вышел из изолятора. Его обязали носить электронный браслет.
17 января Московский райсуд Харькова отправил Сысу под ночной домашний арест.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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