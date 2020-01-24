Индия испытала ракету для подводных лодок

24.01.2020, 18:05, Новости дня

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4 в Бенгальском заливе в районе порта Вишакхапатнам, информирует информационное агентство PTI.

Испытания данной ракеты стали уже вторыми за последние дни. Предыдущие состоялись в этом же районе. Отмечается, что ракета была запущена с подводной платформы, при этом других подробностей испытаний не приводится, передает ТАСС.

K-4 – это баллистическая ракета средней дальности, способная нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Она разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии для атомных подводных лодок класса «Арихант». Максимальная дальность полета ракеты – 3500 км.

Ранее сообщалось, что DRDO провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» класса «поверхность – поверхность».



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