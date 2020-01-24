Опубликовано первое изображение китайского коронавируса

Первое изображение нового типа коронавируса 2019-nCoV, распространившегося в Китае, появилось в Сети.
Изображение опубликовано в Twitter местного телеканала CGTN.
China's National Microbiology Data Center releases first electron microscopic images of the novel #coronavirus, to better handle the #CoronavirusOutbreak
more: https://t.co/qva4jlBtvx pic.twitter.com/OIqLKm5fzs
— CGTN (@CGTNOfficial) 24 января 2020 г.
По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.
Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом.
Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, были отменены, а в Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.
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