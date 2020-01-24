Ученые рассказали об опасности высокобелковой диеты

Диета с высоким содержанием белка кажется хорошим решением для тех, кто хочет сбросить вес и нарастить мышечную массу. Однако американские исследователи рассказали об опасности подобного рациона, вызывающего появление атеросклеротических бляшек в артериях.

По словам ведущего автора исследования Бабака Разани, в таком питании существуют преимущества, из-за чего оно стало очень популярным за последние годы. По этой причине эксперты решили узнать, есть ли связь между диетой и болезнями сердечно-сосудистой системы. Для этого исследователи провели опыт с мышами, предварительно разделив их на 2 группы. Первая питалась едой с большим количеством жиров и с маленьким наличием белков, а для второй число последних увеличили до 46% от суточной нормы калорий. В результате у 2-й группы грызунов образовался наихудший атеросклероз, в артериях появилось на 30% больше бляшек, чем у других животных, придерживающихся диеты с высоким содержанием жира и нормальным количеством белка.

Как отметили ученые, бляшки мышей, питавшихся по большей части протеином, стали кладбищем макрофагов. Большинство иммунных клеток в ядре бляшек провоцировали развитие склонности к разрыву и нестабильности. По итогам научной работы, в данной ситуации существует риск сердечного приступа.

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