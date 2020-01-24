Названа дата премьеры немецкого габаритного внедорожника Volkswagen

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen раскрыл дату премьеры нового полноразмерного кроссовера. Впервые серийную версию габаритного внедорожника продемонстрируют в апреле 2020 года на автосалоне в Шанхае.

Сейчас компания Volkswagen занимается доработкой нового кроссовера, в основу которого лег Teramont. Эксперты считают, что в линейном ряду кроссоверов немецкого автогиганта этот автомобиль будет крупнейшим.

В прошлом году производитель демонстрировал прототип Volkswagen SMV, дизайн которого должен получить новый кроссовер. О технических характеристиках автомобиля пока информация отсутствует. Однако известно, что в салоне будут установлены сенсорный блок управления с функцией климат-контроля, цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей увеличенного формата.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]