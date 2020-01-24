Названа дата премьеры немецкого габаритного внедорожника Volkswagen

24.01.2020, 18:04, Разное

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen раскрыл дату премьеры нового полноразмерного кроссовера. Впервые серийную версию габаритного внедорожника продемонстрируют в апреле 2020 года на автосалоне в Шанхае.
Сейчас компания Volkswagen занимается доработкой нового кроссовера, в основу которого лег Teramont. Эксперты считают, что в линейном ряду кроссоверов немецкого автогиганта этот автомобиль будет крупнейшим.

В прошлом году производитель демонстрировал прототип Volkswagen SMV, дизайн которого должен получить новый кроссовер. О технических характеристиках автомобиля пока информация отсутствует. Однако известно, что в салоне будут установлены сенсорный блок управления с функцией климат-контроля, цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей увеличенного формата.



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