Названа дата премьеры немецкого габаритного внедорожника Volkswagen

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen раскрыл дату премьеры нового полноразмерного кроссовера. Впервые серийную версию габаритного внедорожника продемонстрируют в апреле 2020 года на автосалоне в Шанхае.
Сейчас компания Volkswagen занимается доработкой нового кроссовера, в основу которого лег Teramont. Эксперты считают, что в линейном ряду кроссоверов немецкого автогиганта этот автомобиль будет крупнейшим.
В прошлом году производитель демонстрировал прототип Volkswagen SMV, дизайн которого должен получить новый кроссовер. О технических характеристиках автомобиля пока информация отсутствует. Однако известно, что в салоне будут установлены сенсорный блок управления с функцией климат-контроля, цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей увеличенного формата.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет. В последние […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев высказался о должности зампреда Совбеза / 19 января
- Двое украинских военных получили ранения на Донбассе / 8 января
- Путин осмотрел детскую академию «Солнечный город» в Нальчике / 29 ноября
- Подставу помнишь? Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт / 29 ноября
- США призвали Францию, Великобританию и Германию присоединиться к кампании по изоляции Ирана / 14 января
- В Москве экоактивиста арестовали на 6 суток за пикет Fridays For Future / 20 декабря
- «Спросите у Ходорковского». Песков объяснил, почему Путин «не может помиловать Иссахар» / 24 января
- Всемирный банк оценил влияние нацпроектов на экономический рост в России / 9 января