Ученые высказали гипотезу об астрономической функции диска из Небры. Они считают найденную пластину уникальной, называя её «самой важной находкой века», которая вызвала множество споров в научной среде.

Достоянием общественности Небесный диск стал в результате криминальной истории с «черными археологами», случайно обнаружившими древнее захоронение за год до начала XXI века в районе города Небра в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Данные дендрохронологических исследований позволили предположить, что 2300—1600 гг до н. э. являются возрастом находки, которая первоначально воспринималась как подделка. Доказав подлинность бронзового диска, покрытого патиной и золотыми вставками, изображающими звезды, Луну и Солнце, исследователи определили географическую принадлежность материалов его изготовления. Без повторных исследований не обошлось и здесь. В результате выяснилось, что медь была добыта в Альпах, а олово и золото оказались из Корнуолла в Англии.

Самым сложным оказался вопрос о предназначении Диска. Изучение древнего городища, где был обнаружен артефакт, позволило предположить связь диска с находящимся недалеко Гозекским кругом —доисторической «обсерваторией». Ученые считают, что перед ними древнейшее переносное устройство для астрономических измерений. Таким образом, благодаря Диску уже в бронзовом веке можно было узнать время года и правильно управлять посевами. Скорее всего, знания об использовании Диска были утрачены, он стал предметом культа, а затем «похоронен» в соответствии с традиционными обрядами знати. Поэтому рядом с ним в земле лежали по два предмета: топоры, клинки и браслеты в форме спирали, обнаруженные кладоискателями.

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